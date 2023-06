– Le nuove norme sulla sicurezza stradale prevedranno “casco, assicurazione, targa e freccia obbligatoria per monopattini e biciclette”. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, rispondendo a un question time alla Camera, ricordando che “proprio stanotte in provincia di Brescia è rimasto ucciso un ragazzo che andava in monopattino da un ragazzo che andava in moto”.