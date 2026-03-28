Mons. Antonio Di Donna riconfermato presidente dei vescovi campani

Nel corso dell’assemblea svoltasi a Pompei, i Vescovi della Campania hanno riconfermato alla guida della Conferenza Episcopale Campana il presidente, . mons. Antonio Di Donna, vescovo di Acerra, il vicepresidente, mons. Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, il segretario, mons. Antonio De Luca, Vescovo di Teggiano-Policastro, e l’economo, il diacono Bruno Scarano. Nel corso dell’incontro, si legge dal sito della Conferenza episcopale campana, “i vescovi hanno inoltre condiviso riflessioni e prospettive pastorali, soffermandosi sulle sfide attuali che attraversano il territorio, segnato da cambiamenti sociali, fragilità diffuse e da un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e conflitti”. I vescovi della Campania, si legge ancora, “si preparano ad accogliere con riconoscenza il Santo Padre, Papa Leone, che nel prossimo mese di maggio visiterà la Regione. La Visita rappresenta un’occasione privilegiata di comunione ecclesiale e di rinnovato impulso missionario, chiamando l’intero Popolo di Dio a proseguire con responsabilità e discernimento il cammino intrapreso”.