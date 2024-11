Monsignor Battaglia Cardinale, messa di ringraziamento alla Cattedrale di Napoli giovedì 12 dicembre

Sabato 7 dicembre 2024 alle 16, nella Basilica Vaticana, Papa Francesco presiederà il Concistoro Ordinario Pubblico nel corso del quale Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Domenico Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli, sarà creato Cardinale con l’imposizione della berretta cardinalizia, la consegna dell’anello e l’assegnazione del titolo cardinalizio. Seguirà dalle ore 17.30 alle ore 19.30 la Visita di cortesia nel Palazzo Apostolico.

Domenica 8 dicembre alle ore 9.30, sempre nella Basilica Vaticana, il Santo Padre presiederà la Santa Messa con i nuovi Cardinali e il Collegio Cardinalizio.

Il neo Cardinale presiederà la Santa Messa di Ringraziamento giovedì 12 dicembre alle ore 17.30 nella Chiesa Cattedrale di Napoli, con i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, le religiose, i fedeli laici e le Autorità civili e militari. Sarà un’occasione per la comunità diocesana di Napoli di esprimere gratitudine e gioia per l’elevazione del loro Pastore alla dignità cardinalizia, vivendo tale celebrazione come un momento di intensa preghiera e di rinnovato slancio nell’adempimento della missione evangelizzatrice della Chiesa napoletana.