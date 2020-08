Monsignor Luciano Russo nominato nunzio apostolico a Panama

Papa Francesco ha nominato nunzio apostolico a Panama monsignor Luciano Russo, arcivescovo titolare di Monteverde, finora nunzio aApostolico in Algeria e in Tunisia, dopo esserlo stato in Ruanda. Monsignor Luciano Russo è nato a Lusciano, in provincia di Casert, il 23 giugno 1963. Laureato in Diritto Canonico, è stato ordinato sacerdote il 1° ottobre 1988 ed incardinato in Diocesi di Aversa. Entrato a soli trent’anni nel Servizio diplomatico della Santa Sede, nel 1993, ha prestato successivamente la propria opera presso le Rappresentanze Pontificie in Papua Nuova Guinea, Honduras, Siria, Brasile, Paesi Bassi, Stati Uniti d’America, Honduras e in Bulgaria, spendendo le sue energie in numerosi progetti di solidarietà e di evangelizzazione.

Da ragazzo ha frequentato il pre-Seminario presso le Suore Oblate di Parete; si è iscritto successivamente al Seminario Vescovile di Aversa, frequentandolo dalla I Media al III Liceo Classico e conseguendo la Maturità classica. In seguito è stato all’Almo Collegio Capranica in Roma dal 1981 al 1988, iscrivendosi alla Pontificia Università Gregoriana, dove ha conseguito il Baccalaureato in Filosofia e Teologia.

Si è laureato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense con pubblicazione della tesi sulle “Organizzazioni Internazionali”. Dopo una parentesi come vice parroco presso la Parrocchia S. Michele Arcangelo di Aversa è entrato alla Pontificia Accademia Ecclesiastica di Roma, che forma il Corpo Diplomatico della Santa Sede.