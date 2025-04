Montagne e ghiacciai: per tutelare l’oro blu servono patti con le comunità locali

Riproponiamo il testo di Tommaso Tautonico della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS dell’10 aprile 2025

“Nulla di tutto ciò che accade sulle montagne rimane sulle montagne. In un modo o in un altro, viviamo tutti ai piedi di qualche montagna”. Così l’edizione 2025 del “World water development report. Mountains and glaciers – water towers”, pubblicato il 21 marzo da Un Water per sensibilizzare sull’importanza delle acque di montagna.

Water towers

Le montagne costituiscono una delle fonti d’acqua dolce più importanti al mondo. Queste water towers, come le definisce il Rapporto, rivestono un ruolo vitale per soddisfare i bisogni primari dell’essere umano, come l’accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari, ma non solo. Le acque di montagna sono fondamentali per garantire sicurezza alimentare ed energetica a miliardi di persone che vivono nelle zone montane e nelle aree circostanti. Nel periodo 2000–2021 i prelievi mondiali di acqua dolce sono aumentati del 14%, con un tasso di crescita medio dello 0,7% all’anno. Buona parte di questo incremento non è legato alla crescita della popolazione, ma piuttosto al rapido sviluppo economico.

Un ecosistema fragile

Nonostante la sua importanza, la criosfera delle montagne è una delle componenti del sistema terrestre più sensibili ai cambiamenti climatici, le cui conseguenze, tra cui l’aumento delle temperature, la recessione dei ghiacciai, lo scioglimento del permafrost e il cambiamento dei regimi delle precipitazioni, possono aggravare i rischi di inondazione e frane. I processi collegati con questi rischi, tra cui le colate di detriti e le inondazioni, le valanghe, le cascate di ghiaccio e i crolli di roccia, le inondazioni da collasso delle dighe a causa di frane e le inondazioni da collasso di laghi glaciali, (Glof nell’acronimo inglese), possono costituire minacce significative per comunità, infrastrutture, animali e piante selvatiche.

A rischio miliardi di persone

Circa 1,1 miliardi di persone vivono in regioni di montagna. Le nostre Alpi, assieme alle altre catene montuose, costituiscono la fonte di acqua di numerosi fiumi in Europa. Tuttavia, i cambiamenti climatici stanno causando uno scioglimento stagionale anticipato delle nevi e dei ghiacciai di dimensioni più ridotte, minacciando così la disponibilità di acqua nella stagione estiva. Una condizione che causa difficoltà all’agricoltura, alla pastorizia e alla produzione di energia.

Proteggere e preservare l’acqua di montagna

L’elevata variabilità del clima, della topografia, della geologia e della vegetazione delle aree montane comporta la necessità di disporre di reti idrometeorologiche che rappresentino efficacemente le aree in oggetto, oltre a sistemi informativi affidabili. I limiti del monitoraggio della criosfera nelle regioni montane aggravano le incertezze nelle previsioni idro-glaciologiche, aumentando così il rischio di un’errata gestione delle risorse idriche. Migliorare il monitoraggio, rendere accessibili i dati e condividere le best practices può facilitare la comprensione dei vari fenomeni e capire quali soluzioni applicare. Coinvolgere le popolazioni indigene e le comunità locali nell’apprendere le procedure di tutela dei sistemi idrici non può che migliorare la capacità collettiva di reagire ai cambiamenti della criosfera nelle aree montane.

A livello istituzionale, è necessario prevedere tempi e risorse idonee per una governance collaborativa in cui la comunità scientifica lavora a stretto contatto con le popolazioni locali a progetti nel medio e lungo periodo. A loro volta le popolazioni locali dovrebbero fornire il proprio contributo agli obiettivi del progetto, al fine di garantire che i risultati in termini di conoscenza siano in linea con le necessità delle loro comunità di appartenenza.

La governance dell’acqua nelle aree montane non ha suscitato lo stesso interesse delle zone di pianura. Molto spesso, continua il Rapporto, la gestione delle acque montane si svolge all’interno dei confini nazionali, attraverso leggi, politiche e strategie, che non considerano l’aspetto transfrontaliero. In alcuni casi le politiche nazionali in materia di acqua, agricoltura, industria ed energia vengono sviluppate al fine di favorire le regioni pianeggianti, con l’obiettivo, ad esempio, di avvantaggiare le aree maggiormente popolate. Al contrario, una visione internazionale offrirebbe un sostegno migliore alla governance dell’acqua e all’adattamento ai cambiamenti climatici nelle zone montane.

I trattati e le convenzioni svolgono un ruolo rilevante nella promozione di strategie di cooperazione e nella loro attuazione nelle regioni montane. Buona parte dei fiumi di maggiori dimensioni nascono nelle zone montane, spesso attraversando confini internazionali. Una governance delle acque transfrontaliere basata su un approccio a livello di bacino incentrato sulle acque montane può garantire vantaggi ai paesi rivieraschi. La cooperazione regionale tra Paesi, ivi comprese le iniziative di governance dei bacini idrografici, costituisce un meccanismo di particolare rilevanza per la promozione dell’adattamento climatico nelle aree montane. Tuttavia, la presenza di conflitti tra interessi nazionali nel contesto degli accordi sulle acque transfrontaliere e l’inefficacia delle istituzioni nel promuovere il coordinamento con il contesto locale hanno ostacolato una cooperazione efficace.

