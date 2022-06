Monte dei Paschi di Siena, sì del Mef all’aumento di capitale

Procede a grandi passi l’iter per l’aumento di capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena. Il Cda delibera la sottoscrizione di un accordo di pre-underwriting in linea con le condizioni di mercato. Si tratta di un documento propedeutico all’accordo di garanzia: definisce la gestione delle azioni ordinarie di nuova emissione eventualmente rimaste inoptate al termine dell’offerta. In queste ore arriva anche la disponibilità del ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare di una partecipazione pari al 64,23 per cento del capitale, a “supportare le iniziative sul capitale che la Banca assumerà per il rafforzamento patrimoniale nel quadro del Piano Strategico 2022-2026, per la quota di propria competenza”.