Monte dei Paschi-Mediobanca, da Palazzo Chigi disco verde per l’operazione

Le parole della premier Giorgia Meloni sull’Ops lanciata da Monte dei Paschi (Mps) su Mediobanca, “è un’operazione di mercato”, seguono quelle del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che la valuta “totalmente trasparente e nell’interesse dell’economia italiana”, e del vice premier Antonio Tajani, per cui “tutte le iniziative di libero mercato sono benvenute”. Queste dichiarazioni chiariscono che Palazzo Chigi non guarda in modo sfavorevole al tentativo di scalata della storica banca senese nei confronti del principale istituto di credito finanziario italiano, un’operazione che potrebbe creare un terzo polo bancario.

Le opposizioni continuano a chiedere al Governo che il ministro Giorgetti riferisca in aula, vista la presenza del Mef nell’azionariato di Mps. Serviranno presumibilmente mesi per valutare il destino finale di questa operazione finanziaria, che potrebbe ridisegnare la geometria degli assetti bancari e assicurativi del Paese. Da mesi è in corso un risiko bancario aperto dall’Ops di Unicredit su Banco Bpm, a cui alcuni mondi avevano guardato invece come possibile perno per un terzo polo bancario proprio assieme ad Mps, e dall’offerta sempre di Piazza Gae Aulenti su Commerzbank, la seconda banca commerciale tedesca.

Mediobanca valuta la proposta – da 13,3 miliardi di euro – come ostile. L’Ops “non è stata concordata e il Cda si riunisce nei prossimi giorni per esaminarla ed esprimere le proprie valutazioni al riguardo, con l’obiettivo di tutelare gli interessi di tutti gli stakeholder e in particolare dei propri dipendenti”, scrivono il Ceo di Mediobanca, Alberto Nagel, e il direttore generale Francesco Saverio Vinci in una lettera inviata ai dipendenti. Mps è salvata dallo Stato a fine 2017 e successivamente risanata; da un anno e mezzo il Mef inizia a dismettere le sue quote, oggi in mano al Tesoro resta l’11,7 per cento.

Se l’Ops su Mediobanca va a buon fine, Delfin – la holding della famiglia Del Vecchio – diventa il primo azionista del nuovo gruppo, Caltagirone dovrebbe posizionarsi intorno all’8 per cento, mentre il Tesoro vedrebbe ridotta la propria partecipazione sotto il 5 per cento. I primi tre azionisti, dunque, arrivano a detenere il 29 per cento del capitale. L’operazione potrebbe ridisegnare anche gli equilibri del sistema assicurativo, aprendo nuove prospettive per la governance di Generali, che secondo molti analisti è la vera “preda” dell’operazione. Una partita complessa con un finale ancora tutto da scrivere.