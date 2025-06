Monte dei Paschi, via libera dell’UE all’Ops su Mediobanca

Salvo imprevisti, l’Ops (Offerta pubblica di scambio) di Mps su Mediobanca è pronta a partire tra l’8 e il 15 luglio prossimi, a seguito del via libera ottenuto dalla Banca Centrale Europea. Il periodo di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa, potrà durare da due a cinque settimane, con la conclusione attesa entro il mese di agosto.

Un elemento da tenere in considerazione è la pubblicazione del bilancio semestrale di Monte dei Paschi, prevista per il 5 agosto.

Al momento, la vigilanza della Bce ha espresso un primo parere favorevole attraverso una procedura scritta del consiglio. Tuttavia, la decisione finale spetta al consiglio direttivo dell’istituto, che dovrebbe esprimersi entro il 27 giugno. Una volta ricevuta l’autorizzazione formale, il prospetto informativo potrà essere trasmesso alla Consob, la quale avrà cinque giorni per esaminarlo e dare l’autorizzazione all’operazione.

Resta da definire con certezza la soglia minima di partecipazione che Mps intende raggiungere in Mediobanca. L’obiettivo dichiarato è quello di acquisire almeno il 66,67 per cento del capitale, anche se si valuta una possibile flessibilità su questa quota. Al momento, però, non è stata formalizzata alcuna soglia minima alternativa.