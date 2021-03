Monte di Procida, 10 anni dalla scomparsa di Michele Sovente: domani il via alle celebrazioni

Al via gli eventi dedicati al decennale per la scomparsa di Michele Sovente organizzati dal Comune di Monte di Procida. Primo appuntamento domani, giovedì 25 marzo, alle ore 15, con la cerimonia istituzionale, che si svolgerà in assenza di pubblico in osservanza della normativa anti covid, e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook “Comune di Monte di Procida” e in TV su Quarto Canale Flegreo, canale 648 del digitale terrestre.

A Piazza “Michele Sovente” sarà deposta una corona di alloro in memoria del poeta. Interverranno alla cerimonia istituzionale il sindaco di Monte di Procida Peppe Pugliese, il Direttore del Parco Archeologico Campi Flegrei Fabio Pagano e i rappresentanti degli altri comuni del Tavolo della cultura, Bacoli, Giugliano e Pozzuoli. Interverranno inoltre, Marco Sovente, in rappresentanza della famiglia del Poeta, l’Associazione a lui dedicata con Antonio Sabatano. Omaggeranno Sovente il poeta Mimmo Grasso e il cantautore Giuseppe Scamardella. L’evento di domani è solo il primo di una serie di attività che si svolgeranno con il tavolo di lavoro istituito presso il Comune di Monte di Procida. Domenica 28 marzo alle ore 17.30, spazio ad una conferenza dedicata con una lectio magistralis “Cumae”, proiezione video e versi, in diretta streaming sulla pagina Facebook “Comune di Monte di Procida”.