Monte di Procida, dopo 30 anni si sblocca il progetto per la costruzione del Centro Direzionale

Un progetto che si sblocca dopo circa trent’anni: a Monte di Procida nascerà un Centro Direzionale immerso nel verde. “Sorgerà – si legge in una nota del Comune – alle spalle del Municipio di Via Panoramica, e rappresenterà un punto di snodo fondamentale per la concreta crescita economica della cittadina flegrea”. “La realizzazione di un polo economico, commerciale ed aggregativo – afferma il sindaco Peppe Pugliese – avrà dei riflessi importanti sia dal punto di vista dell’occupazione che da quello dello sviluppo dell’economia locale”. “Si tratta di un intervento – aggiunge Pugliese – che ha già incassato l’approvazione della Sovraintendenza e della nostra Commissione Paesaggistica e che, quindi, non avrà alcun impatto negativo sull’ambiente che, anzi, sarà valorizzato. Monte di Procida riparte da qui”.