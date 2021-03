Monte di Procida, il Comune compra un terreno a Miliscola: Alt alle auto e sviluppo turistico dell’area

Il sindaco di Monte di Procida, Peppe Pugliese, e il consigliere con delega al patrimonio Michele Costigliola, si sono recati ieri a Taranto presso la Direzione Generale della Marina Militare, per siglare, si legge in una nota diffusa dall’Amministrazione comunale, un accordo storico: l’acquisto, nella zona di Miliscola, di un terreno di oltre 4000 metri quadrati che sarà destinato ad area verde attrezzata e parcheggio. “Questo acquisto – prosegue il comunicato – sarà importante perché permetterà di liberare Miliscola del traffico e favorirà il suo sviluppo come isola pedonale in un’ottica di implementazione turistica…

Tra contenziosi, protocolli e difficoltà burocratiche, finalmente concretizziamo un’azione amministrativa che i cittadini del posto aspettavano da oltre venti anni.

É un evento storico che cambierà le prospettive non solo della zona, ma di tutto il territorio, considerando che Miliscola rappresenta il punto di riferimento e meta balneare di tantissimi cittadini anche al di fuori dell’area flegrea. Con l’arrivo della primavera ci prepariamo alla prossima stagione turistica che, mi auguro, potrà essere di grande ripresa e rilancio per tutti”.