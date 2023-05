Montecassino, messa d’insediamento per don Luca Antonio Fallica

Si è tenuta nell’abbazia di Montecassino la messa dell’insediamento ufficiale di dom Luca Antonio Fallica come 193° successore di San Benedetto. A presiedere il rito è stato il cardinale Angelo De Donatis, vicario generale per la diocesi di Roma ed arciprete della basilica di San Giovanni in Laterano. Nella sua omelia il cardinale ha definito l’arrivo di dom Fallica a Montecassino “un ritorno alle radici per restituire linfa vitale che produce frutti abbondanti”. Papa Francesco, nello scegliere come abate il frate che aveva fondato la giovane comunità di Dumenza (Varese) lo definì “stimato maestro nella scuola del servizio divino”. Durante il rito nella basilica cattedrale di Montecassino dom Fallica ha ricevuto i simboli del suo ministero: la Regola, la mitra, l’anello ed il pastorale. Erano presenti l’abate primate Gregory Polan (ha commentato: “Abbiamo scelto un ottimo abate per la comunità”) insieme a tutti gli abati benedettini d’Italia ed al nunzio Apostolico in Italia Emil Paul Tscherring. Con loro anche il vescovo di Sora – Cassino Gerardo Antonazzo, i vescovi di Rieti e di Foggia, il vescovo Gerardo Antonazzo, l’abate emerito dom Bernardo D’Onorio (fu il 190°) e dom Donato Ogliari (il 192°) predecessore dell’attuale titolare della cattedra di San Benedetto.