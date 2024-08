Montecorvino Rovella celebra la sua storia: torna la Sagra della braciola

Da oggi e fino 28 agosto, le strade di Montecorvino Rovella si animano con i profumi e i sapori della tradizione. La Sagra della Braciola, giunta alla sua 44ª edizione, è un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina e della cultura locale.

Le origini di questa sagra si perdono nella notte dei tempi, risalendo addirittura agli inizi del 1500, quando gli spagnoli introdussero questa ricetta nel Regno di Napoli. Oggi, la braciola di Montecorvino Rovella è un simbolo di identità e un vanto per tutto il territorio.

Per sei giorni, il centro storico di Rovella si trasforma in un grande villaggio medievale. Tra le stradine, i visitatori potranno perdersi tra gli stand dell’artigianato locale, assaporare i prodotti tipici e assistere a spettacoli musicali. Il cuore pulsante della festa è, naturalmente, la piazza principale, dove saranno allestiti numerosi stand gastronomici.

Protagonista indiscussa della sagra è, ovviamente, la braciola. Preparata secondo un’antica ricetta tramandata di generazione in generazione, questa prelibatezza viene avvolta in un caratteristico “fil di ferro” e cotta lentamente, regalando un sapore unico e inconfondibile. La braciola viene servita in un croccante panino, accompagnata da un buon bicchiere di vino dei colli salernitani.

Oltre alla braciola, il menù della sagra propone altre specialità locali, come la pasta fatta in casa, le patatine fritte, le percoche nel vino e le zeppole. Un’occasione unica per scoprire i sapori autentici della Campania.

Le serate saranno animate da un ricco programma musicale, con gruppi locali e nazionali che si alterneranno sul palco. Un’occasione per ballare e divertirsi in compagnia.

Un mix di generi per tutti i palati musicali