Monterosa 91 a Milano, la porta Bluvacanze per Disneyland Paris

Il Ceo Pellegrino: accogliamo famiglie con competenza umana e digitale

Milano, 25 mag. (askanews) – Bluvacanze ha presentato a Milano la nuova partnership con Disneyland Paris a Monterosa 91, il nuovo flagship store del Gruppo, inaugurato nel marzo scorso. La collaborazione esclusiva avviene nel primo punto vendita Bluvacanze concepito per accogliere clienti e famiglie con la competenza dei consulenti di viaggio della più grande rete di agenzie italiana e il supporto delle tecnologie digitali, per una innovativa “consumer experience”. “Oggi presentiamo una partnership da un gruppo importante di fama mondiale come il gruppo Disney in particolare Disneyland Paris e l’agenzia di viaggi più grande d’Italia, Bluvacanze, parte del gruppo MSC – spiega Domenico Pellegrino, Ceo del gruppo Bluvacanze. – quindi un’altra storia di successo. Insieme stanno facendo un percorso per portare ai consumatori Italiani il meglio della qualità che Disney sta mettendo a disposizione in questo straordinario Parco che oggi è una destinazione complessa, articolata e che ha necessità di essere raccontata con competenza quella che mettiamo a disposizione con i nostri circa 300 punti vendita”.”Ci troviamo qui a Milano in Monterosa 91 – prosegue Pellegrino – Questo è il punto vendita che noi chiamiamo Punto Blu Vacanze MR91 che è una storia pionieristica nel mondo del travel che ripercorre però esperienze che già si stanno verificando negli ultimi mesi, in qualche caso negli ultimi anni, per altre aree del Retail. E’ un mondo per superare il puro online e un modo per superare anche il classico tradizionale offline, quindi un modello di ibridazione dove il digitale e il meglio della competenza professionale umana trovano un luogo fisico dove raccontarsi con il supporto ovviamente della tecnologia a disposizione: sistemi multimediali, visori a 360 gradi in realtà immersiva e anche, come sempre, l’accoglienza di professionisti del settore”.