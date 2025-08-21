Monteruscello fest, 200 proposte gastronomiche e un nuovo vino autoctono flegreo il “Santa Chiara”

Oltre allo slancio solidale (con la donazione in tre anni di 168 mila euro a Telethon per il progetto di ricerca sulle malattie genetiche senza diagnosi attuato dal Tigem), il Monteruscello Fest genera una spinta alla crescita e allo sviluppo del territorio: grazie all’iniziativa è già aumentata in maniera significativa la domanda del pomodorino Cannellino flegreo e sono state rafforzate altre produzioni autoctone.
“Siamo contenti che la nostra manifestazione – dicono i promotori, i fratelli Testa e Tammaro – sia cresciuta negli anni grazie alla partecipazione di tantissime persone che hanno creduto non solo nell’evento del gusto, con oltre 200 chef, pizzaioli, pastry chef, artigiani della gastronomia pronti a proporre percorsi enogastronomici, ma nella capacità del Monteruscello Fest di rappresentare una occasione di rilancio per il quartiere. Il nostro desiderio è stato sempre quello di trasformare la piazza in un palcoscenico di partecipazione e orgoglio condiviso, restituendo visibilità e opportunità a un’area che porta con sé storie di riscatto e di comunità”.
Tema dell’edizione 2025 non a caso è “Feel the Heart”, senti il cuore (il coordinamento immagine è di Invetta – art director: Ivan Testa).
Monteruscello Fest anche quest’anno rinnova il suo legame con la Fondazione Telethon e i progetti rivolti alle malattie genetiche rare, in particolare con il Tigem di Pozzuoli, confermando la sua vocazione di evento culturale e gesto concreto di sostegno per la ricerca scientifica e le famiglie. Confermati anche il patrocinio del Comune di Pozzuoli e la collaborazione di numerosi partner che sostengono la crescita della manifestazione e la valorizzazione del territorio. La direzione artistica è affidata a Fatima Trotta e Gianni Simioli.