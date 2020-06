Milano, 20 giu. (Adnkronos) – Una lite per futili motivi sfociata in omicidio. E’ successo a Misinto, in provincia di Monza, nel tardo pomeriggio. Un uomo di 82 anni ha litigato col vicino per un’annosa questione legata al diritto di passaggio su una strada di uso comune, ha tirato fuori una pistola e gli ha sparato. La vittima è un 58enne: il 118 è ha provato a salvarlo, ma arrivato in ospedale a Saronno l’uomo è morto per le ferite riportate.