Milano, 4 lug. (Adnkronos) – La fabbrica Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto, in provincia di Monza e Brianza, ha annunciato la chiusura dello stabilimento aprendo una procedura di licenziamento collettivo per 152 persone. Alla fine del turno, ieri pomeriggio, l’azienda ha comunicato lo stop agli operati con una mail: sarebbero stati messi in ferie per poi andare in permesso retribuito fino alla chiusura definitiva dello stabilimento.