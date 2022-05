Monza in Serie A, la gioia di Berlusconi – Video

(Adnkronos) – Il Monza promosso in Serie A per la prima volta e il patron Silvio Berlusconi festeggia. “Un traguardo storico”, dice l’ex premier nel video diffuso su Instagram dopo la vittoria per 4-3 sul campo del Pisa nel ritorno della finale dei playoff di Serie B. “Promessa mantenuta per Silvio Berlusconi, che il 28 settembre 2018 ha acquisito il club biancorosso e insieme al Presidente Paolo Berlusconi e all’Amministratore Delegato Adriano Galliani lo ha portato dalla Serie C alla Serie A, per la prima volta in 110 anni di storia: è romantico, proprio come doveva esserlo!”, si legge sul sito del Monza.