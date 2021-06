Monza: presentato masterplan Villa Reale, 55 mln per rilancio a livello internazionale

Milano, 16 giu. (Adnkronos) – Valorizzare un bene monumentale di grande pregio artistico e architettonico come la Villa Reale di Monza e il parco che la circonda, il polmone verde recintato più grande d’Europa; attuare in tempi rapidi quanto contenuto nell’accordo di programma finanziato da Regione Lombardia con 55 milioni; assegnare grande attenzione alla sostenibilità; dotare il complesso di una governance che si attivi anche per attrarre capitali privati per rendere ancora più fruibile un sito di inestimabile valore.