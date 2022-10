Mood Club&Restaurant, un nuovo modo di fare intrattenimento

Nelle immediate vicinanze dell’antica Atella, provincia di Caserta, si inaugurerà domenica 9 ottobre, il Mood Club&Restaurant, location ideale per feste, eventi privati e cene eleganti. Aperto giovedì, venerdì, sabato sera e domenica anche a pranzo. Localizzato a Succivo su corso Umberto I, il Mood si presenta come un connubio di eleganza e ambienti rustici, dotato di uno splendido spazio all’aperto. Al Mood Club&Restaurant, ogni dettaglio è studiato per creare un’atmosfera ideale e una perfetta combinazione tra spazio aperto e coperto, garantendo divertimento in ogni momento. L’atmosfera è ospitale, confortevole, d’avanguardia e soprattutto giovanile, partendo dai proprietari: ragazzi attenti al servizio e al personale.

Il locale dispone di un ascensore che conduce i clienti sia al piano terra (dove ad attenderli ci sarà un’elegante sala cocktail bar, ideale per un aperitivo, feste, dopocena) sia al piano superiore, dove troveranno una raffinata sala ristorante. La cucina offre una variegata selezione di vini e carni pregiate.

La qualità delle materie prime è il loro punto di forza, unita alla creatività e tanta passione.

Cosa aspetti? Prenota il tuo tavolo!