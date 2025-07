“Moon-Rice”, coltivare il riso su Marte: l’Università Federico II nel team dell’Asi

Sviluppato il progetto Moon-Rice, una collaborazione italiana innovativa che mira a creare una varieta’ di riso ideale per la coltivazione nei futuri avamposti spaziali, come basi permanenti sulla Luna o su Marte, e in ambienti estremi terrestri. Coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana e supportato da tre universita’ italiane, quali l’Universita’ di Milano, l’Universita’ di Roma Sapienza e l’Universita’ di Napoli Federico II, presentato alla Conferenza SEB 2025, il progetto si propone di superare le sfide legate alla produzione di cibo fresco e nutriente in condizioni di microgravita’ e spazio limitato, fondamentali per missioni di lunga durata. La biologa vegetale Marta Del Bianco sottolinea come la coltivazione nello spazio richieda piante estremamente compatte ma produttive. Attualmente, molte varieta’ nane di riso, ottenute tramite la manipolazione dell’ormone gibberellina, presentano problemi di germinazione e non sono ottimali per l’ambiente spaziale. Moon-Rice sta invece sviluppando super-nane alte circa 10 cm, grazie a mutazioni mirate isolate dall’Universita’ di Milano, mentre l’Universita’ di Roma Sapienza lavora su geni che modificano l’architettura della pianta per massimizzare la resa e l’efficienza di crescita. L’Universita’ di Napoli Federico II contribuisce con la sua esperienza nella produzione di colture spaziali. Un aspetto innovativo del progetto riguarda l’arricchimento proteico del riso, aumentando il rapporto tra embrione, ricco di proteine e amido, per fornire un alimento piu’ completo in assenza di produzione efficiente di carne nello spazio. Inoltre, per simulare la microgravita’, le piante vengono ruotate continuamente sulla Terra, attivando uniformemente tutti i lati e impedendo loro di percepire la direzione “verso l’alto” o “verso il basso”, un metodo che, seppur limitato, permette di studiare le risposte fisiologiche delle piante in assenza di gravita’ reale. Oltre ai vantaggi nutrizionali, la coltivazione di piante fresche ha anche benefici psicologici per gli astronauti, contribuendo a ridurre lo stress e migliorare le condizioni mentali durante missioni prolungate. Moon-Rice punta quindi a creare un ambiente di vita piu’ sostenibile e salutare nello spazio, riducendo la dipendenza da rifornimenti terrestri e minimizzando rischi ed errori. Infine, le innovazioni sviluppate nel progetto avranno applicazioni anche sulla Terra, in ambienti estremi come i poli artico e antartico, deserti o spazi indoor limitati, contribuendo a soluzioni agricole sostenibili e resilienti.