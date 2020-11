Mopar presenta la Jeep Gladiator Top Dog Concept

TORINO (ITALPRESS) – Grazie ad un set esclusivo di Jeep Performance Parts (JPP) e accessori custom, il team Mopar in Usa ha trasformato una Jeep Gladiator model year 2020 in un “concept” per appassionati di mountain bike. La Jeep Gladiator Top Dog Concept è stata presentata al SEMA360, l’edizione virtuale del SEMA di Las Vegas. Verniciato in blu K-9, il Top Dog Concept espande ulteriormente le capacità di carico del pick-up Jeep eliminando il cargo box standard e sostituendolo con uno speciale sistema PCOR sul cassone. Sul lato passeggero, il sistema di carico è dotato di cassetti estraibili in cui i biker possono riporre in sicurezza gli attrezzi e i materiali di cui hanno bisogno per le loro escursioni. I generosi ripiani interni, gli interruttori per l’illuminazione esterna e gli alimentatori elettrici extra sono tutti a portata di mano. Sul lato conducente, il sistema di carico incorpora un frigorifero alimentato a batteria e una macchina cuoci hot-dog elettrica, per offrire ai biker un pieno di energia prima delle fatiche del tracciato successivo. Sopra l’abitacolo, due strutture a rastrelliera offrono uno spazio di carico supplementare per attrezzi e accessori. Su ogni lato sono montati faretti esterni a doppia modalità, mentre sulle rastrelliere di carico è fissato un set di rampe da trazione per il recupero e l’estrazione del veicolo. Sopra la struttura a rastrelliera, un doppio portabici offre una soluzione sicura per trasportare le mountain bike sui sentieri. A garanzia di eccellenti capacità off-road, la Jeep Gladiator Top Dog Concept utilizza un kit di rialzo da due pollici JPP con ammortizzatori FOX per aumentare l’altezza da terra, a cui si aggiungono i cerchi in alluminio da 17″ JPP predisposti per beadlock e pneumatici da fango BF Goodrich KM3 da 37″. Gli esclusivi passaruota in acciaio “high-top” garantiscono un’altezza maggiore su tutti e quattro gli angoli. Jeep Gladiator Top Dog Concept è spinta dal collaudato V6 Pentastar da 3,6 litri con 285 CV abbinato al cambio automatico TorqueFlite a otto rapporti. La protezione frontale è affidata a un paraurti JPP Rubicon, in cui l’originale griglia protettiva in acciaio da due pollici si unisce all’esclusivo verricello Rubicon Warn JPP con capacità pari a 8.000 libbre (3.628 kg), dotato di fune sintetica Spydura da 100 piedi (30,5 m). Le fiancate sono protette da rock rail JPP, personalizzati con barre tubolari in acciaio da due pollici che richiamano il motivo della griglia anteriore. Le pedane laterali nere delle porte sono caratterizzate da un logo Gladiator in rilievo. Nell’abitacolo, il tema cromatico degli esterni in blu K-9 e nero viene ripreso dal quadro strumenti, realizzato in tinta con la carrozzeria. Pelle Katzkin nera con impunture blu contraddistingue i sedili, i braccioli, la cuffia del cambio, il volante e il freno. I copripedali Mopar in acciaio inox e gomma nera aggiungono funzionalità ai pedali del freno e dell’acceleratore.

(ITALPRESS).