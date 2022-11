Morato rafforza la presenza nel mercato del gluten free

Morato, gruppo internazionale nel settore della panificazione industriale, consolida ulteriormente il presidio del mercato senza glutine integrando, in accordo con Orva, il nuovo stabilimento dedicato alla produzione di prodotti gluten free a Bagnacavallo (Ravenna). Morato porta a termine l’operazione attraverso la neocostituita società Nt Industry, detenuta all’80 per cento dalla controllata Nt Food e al 20 per cento dalla Orva di Luigi Bravi.

Produzione hi-tech

Lo stabilimento di Bagnacavallo, grazie a linee produttive con tecnologie innovative, garantisce al gruppo una maggior capacità produttiva. Oltre alla possibilità di rafforzare la propria presenza in alcuni segmenti di mercato in cui già opera con il brand Nutrifree. Questo stabilimento si aggiunge ai quattro del di Morato già dedicati al senza glutine.

Uno sguardo al futuro

Così la controllata Nt Food, azienda alla cui guida sono rimaste le socie fondatrici Nicoletta e Giovanna Del Carlo, rafforza il proprio ruolo di specialista nei prodotti da forno senza glutine. E si propone come player all’avanguardia nell’ambito delle intolleranze e dei regimi dietetici alternativi.