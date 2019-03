Morena Bronzetti vice presidente Sales and Distribution di Air Italy

Air Italy è lieta di annunciare che Morena Bronzetti è stata nominata vice president Sales and Distribution ed entrerà nella Compagnia l’8 aprile 2019. Bronzetti entra in Air Italy dopo oltre 20 anni di esperienza in compagnie aeree commerciali e dopo aver maturato una lunga carriera sia in Alitalia, sia in Qatar Airways, dove finora ricopriva l’incarico di Country Manager per la Francia e il Benelux. A Morena Bronzetti verrà affidata la responsabilità sulla supervisione delle vendite dirette e indirette, della rete vendita negli Stati Uniti, della gestione dei rapporti con i general sales agents, che rappresentano la Compagnia all’estero e della strategia di distribuzione di Air Italy. Rossen Dimitrov, Chief Operating Officer di Air Italy, ha dichiarato: “Morena entra nella squadra nel momento di maggior sviluppo del nostro network estivo, sia negli Stati Uniti e in Canada, con l’inaugurazione dei voli fra Milano, Los Angeles, San Francisco e Toronto, sia rispetto al network nazionale, che continua a crescere insieme ad Air Italy. “L’ampia esperienza e capacità maturata da Morena nell’attività di sviluppo ed incremento dei ricavi nel nostro settore in Italia e all’estero, sarà molto preziosa proprio in questa fase di consolidamento e crescita e ancor più dopo il primo anno di attività di Air Italy, pieno di successi nell’area delle vendite nazionali ed internazionali, sia dirette, sia indirette. Con la guida di Morena, sono certo che i nostri partner potranno contare su un costante dialogo con il nostro team commerciale, teso a supportarli e a cogliere le necessità dei nostri clienti”. “Sono impaziente di lavorare con Morena e di accoglierla calorosamente nel team di Air Italy”. Morena Bronzetti entra in Air Italy da Qatar Airways, dove è stata di recente Country Manager France e Benelux. Durante la sua carriera professionale ha ricoperto diversi ruoli nell’area commerciale ed è stata la Country Manager, sia di Qatar Airways, sia di Alitalia, in vari Paesi, fra i quali Gran Bretagna, Irlanda, Italia e Svizzera.