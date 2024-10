Morgan Stanley,utili oltre stime grazie a trading, banking e gestioni

New York, 16 ott. (askanews) – Morgan Stanley, uno dei colossi bancari Usa, ha presentato mercoledì utili per il terzo trimestre strepitosi, ben oltre le attese degli analisti. La banca ha reso noto che l’utile è aumentato del 32% a 3,2 miliardi di dollari, ovvero 1,88 dollari per azione, e le entrate sono aumentate del 16% a 15,38 miliardi.

La divisione di gestione patrimoniale della banca ha visto i ricavi aumentare del 14% rispetto all’anno precedente a 7,27 miliardi di dollari, contro stime per appena 400 milioni. ricavi delle negoziazioni azionarie sono aumentati del 21% a 3,05 miliardi, rispetto a stime per 2,77 miliardi, mentre i ricavi da reddito fisso sono aumentati del 3% a 2 miliardi contro previsioni a 1,85 miliardi. I ricavi dell’investment banking sono aumentati del 56% rispetto all’anno precedente.