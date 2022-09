Il crollo di un rosone della storica Galleria Umberto di Napoli, a due pazzi da Palazzo Reale, ne provocò la morte. Salvatore Giordano aveva solo 14 anni. Oggi, quasi sette anni dopo, è arrivata la condanna in primo grado per quattro amministratori del condominio e il dirigente comunale responsabile del servizio di sicurezza. Le parti civili – tra cui i genitori – hanno ottenuto una provvisionale di 50mila euro pro capite, con un danno da liquidarsi in separata sede