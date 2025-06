Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini presidente di Aon Italia

Aon Italia, la holding italiana dell’omonimo Gruppo, annuncia la nomina di Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini da membro del Cda a presidente. All’interno del Gruppo, Aon Spa, la principale società di brokeraggio, e la Country nel suo insieme rimangono sotto la diretta responsabilità e leadership del presidente esecutivo Marco Dubini Daccò e del ceo Andrea Parisi, che ricopre anche il ruolo di Head della Region Italy and Eastern Mediterranean.

Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini vanta un’esperienza pluriennale e incarichi nei settori immobiliare, energia, asset management e finanza. È oggi amministratore delegato di Holding Immobiliare Pallavicini Spa, consigliere di amministrazione di Webuild e di Poste Vita Spa. È inoltre consigliere di Ambasciata del Sovrano Ordine di Malta presso la Repubblica Italiana.

Da sempre attento alla cultura, all’arte e dedito a costruire valore per la comunità, ha ricoperto e ricopre tuttora numerosi incarichi in attività culturali e no profit. Tra gli altri, è componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale e membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Ospedale Pediatrico Bambin Gesù. È stato, inoltre, presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane Adsi.

A dicembre del 2023 è stato insignito dal presidente della Repubblica dell’onorificenza di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.