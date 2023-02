Morta a 104 anni Leontina, era sopravvissuta al terremo dell’Aquila

“Leontina Di Marco, una donna minuta, con una vita difficile e la tempra forte della gente d’Abruzzo, si e’ spenta ieri, all’eta’ di 104 anni e 5 mesi, nella casa Viva gli Anziani! di Sant’Egidio a Roma, con la serenita’ di chi ha raggiunto ‘la pienezza dei giorni’, di chi dopo una vita segnata da tante avversita’, era approdata nel porto sicuro di una casa, dove la pienezza dell’amicizia e delle relazioni hanno accompagnato gli ultimi anni con una gioia inaspettata”. Cosi’ scrive la comunita’ di Sant’Egidio nel dare notizia della scomparsa della donna, sopravvissuta al terremo dell’Aquila. “Una storia, la sua – prosegue la nota di Sant’Egidio – che ha tanto da dire sul valore della vecchiaia, su come sia possibile viverla come un tempo di benedizione e non di abbandono, quando attorno all’anziano si costruisce – e ricostruisce – un tessuto familiare, in cui l’armonia delle generazioni le arricchisce tutte e la cura reciproca allunga davvero la vita. Al contrario della solitudine o dell’anonimato di un istituto”. La Comunita’ di Sant’Egidio l’aveva conosciuta dopo il terremoto dell’Aquila del 2009, che aveva distrutto completamente la casa dove Leontina abitava da una vita. Salva per miracolo, aveva pero’ perso tutto e si era ritrovata in un istituto a Roma.