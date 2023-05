Morta a 32 anni la sprinter americana Tori Bowie

E’ morta a soli 32 anni la sprinter americana Tori Bowie, campionessa mondiale dei 100 metri a Londra 2017 ma anche argento olimpico nei 100 e bronzo nei 200 a Rio de Janeiro nel 2016. Con la staffetta 4×100 degli Usa aveva vinto l’oro iridato a Londra e quello olimpico l’anno prima in Brasile. Per il momento non si conoscono le cause della morte. Frentorish, il nome di battesimo poi diventato ‘Tori’, era nata il 27 agosto del 1990 a Sand Hill nel Mississippi e aveva posato anche per alcuni servizi fotografici dello stilista Valentino.