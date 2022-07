Morta a Roma l’artista e scultrice Paola de Gregorio

Si e’ spenta a Roma sabato 2 luglio Paola de Gregorio, artista e scultrice romana molto apprezzata, le cui esequie si sono svolte ieri presso la chiesa della Sacra Famiglia al Portuense. L’autrice, nata a Roma dove risiedeva, ha frequentato giovanissima l’atelier di Pericle Fazzini e successivamente l’Accademia di Belle Arti di Roma, sezione scultura, prima con Attilio Selva, poi con lo stesso Fazzini. Per approfondire lo studio dell’anatomia e completarlo con la fisiologia, ha conseguito la laurea in Scienze biologiche presso l’Universita’ La Sapienza di Roma. Nel tempo ha esposto in numerose personali, dapprima in Italia presso la Galleria Astrolabio, Palazzo Valentini, l’Universita’ Gregoriana, Palazzo Laterano a Roma, presso il Forte Spagnolo de L’Aquila, presso Villa Pisani di Stra a Venezia, poi all’estero, con il contributo del Ministero degli Affari Esteri, a Lisbona, Vienna, Zagabria, Belgrado, Atene, Salonicco, Zurigo. Ha eseguito numerosi lavori su commissione, specialmente ritratti singoli o di gruppo e sculture libere da inserire nei vari contesti. Nel corso della sua attivita’, ha ricevuto attestati di stima da importanti critici e studiosi come Strinati, Sgarbi, Maraschio e da maestri come Manzu’ e Fazzini. Nel 2003 ha ricevuto il “Premio Minerva” per la Scultura, premio riservato alle donne che si sono particolarmente distinte nei diversi settori di attivita’ nel corso dell’anno. Sue opere si trovano presso collezioni pubbliche e private: Museo Dantesco di Ravenna; Universita’ Gregoriana di Roma; Castello de L’Aquila; Museo Gulbenkian di Lisbona. Ricordiamo tra le attivita’ degli ultimi anni la Mostra personale “Qualcosa di nuovo nell’arte sacra” presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, a Roma, cui e’ seguita la consegna ufficiale di un bassorilievo espressamente realizzato per essere collocato nel Rettorato dell’Ateneo. Gli ultimi mesi di vita sono stati dedicati allo studio di un’opera su Armida Barelli, recentemente beatificata.