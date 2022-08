Morta Adriana Boscaro, nota studiosa di lingua e letteratura giapponese

‘La cultura e la letteratura veneziana, veneta e nazionale, perdono con Adriana Boscaro una loro storica protagonista, capace in anni lontani di introdurre nel nostro mondo, e nella nostra Università di Cà Foscari, una lingua complessa, carica di fascino e di significati come il giapponese”. Così il presidente della Regione Veneto. Luca Zaia, esprime il suo cordoglio per la scomparsa della professoressa veneziana Adriana Boscaro, nipponista tra i più grandi della storia. ”E’ anche grazie al suo entusiasmo e alla grande e virtuosa vitalità intellettuale che Cà Foscari ha via via aumentato i suoi studenti, fino a diventare un faro nel settore specifico – ricorda Zaia – Ai suoi famigliari e ai tanti che l’hanno conosciuta e apprezzata come donna e come esponente della cultura e letteratura rivolgo il mio profondo cordoglio”.