Morta la moglie di Liverani, allenatore del Cagliari. Domani a Roma i funerali

Si terranno domani a Roma, nella chiesa di San Giuseppe Cafasso, alle 11, i funerali della moglie dell’allenatore del Cagliari Calcio, Fabio Liverani. E’ stato lo stesso tecnico a comunicare stamane, in un post su Instagram, data e ora delle esequie di Federica Frangipane, morta ieri a 46 anni, e a ringraziare per la vicinanza ricevuta in queste ore. “Federica ha espresso il desiderio di aiutare Ifo, la struttura che ha offerto a lei e alla nostra famiglia un supporto tanto prezioso e importante”, scrive Liverani, nel fornire le coordinate bancarie di Ifo Medicina Oncologica, organizzazione che dal 1939 promuove processi di accoglienza e umanizzazione delle cure dei malati oncologici. “Il Cagliari Calcio si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica, madre degli adorati figli Mattia e Lucrezia. A loro va l’abbraccio della famiglia rossoblu'”, e’ il messaggio di cordoglio diffuso dal club sui social, uno dei tanti arrivati anche da altre squadre.

Spentasi nella giornata di martedì 20 settembre in un ospedale di Roma, dove era ricoveata per un tumore, Federica Frangipane lascia due figli, Mattia di 17 anni e Lucrezia di 13.

Liverani aveva conosciuto la moglie da giovanissimo, a 13 anni: entrambi, coetanei, frequentavano la stessa scuola a Roma. Liverani domenica scorsa, dopo la partita persa sabato contro il Bari a Cagliari, era volato a Roma per starle vicino. Ad annunciare la scomparsa è il profilo twitter del Lecce, club che l’ex centrocampista di Lazio e Fiorentina ha allenato dal 2017 al 2020, conquistando una doppia promozione dalla serie C alla B e dalla B alla serie A. “L’U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre”.