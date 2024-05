Morta la scrittrice Alice Munro, vinse il Nobel nel 2013

ROMA (ITALPRESS) – E’ morta all’età di 92 anni la scrittrice canadese Alice Munro, vincitrice del Premio Nobel per la letteratura nel 2013. Nata a Wingham il 10 luglio 1931, iniziò a pubblicare i suoi primi racconti nella rivista letteraria studentesca. La sua scrittura è stata definita rivoluzionaria per come ristruttura completamente l’architettura del racconto breve. La maggior parte dei racconti di Alice Munro è ambientata nella sua regione natale, il Southwestern Ontario, indagando le relazioni umane attraverso la lente della vita quotidiana. L’opera di Munro è stata insignita di numerosi riconoscimenti letterari come il Man Booker International Prize nel 2009 quale premio alla carriera. E’ stata anche vincitrice per tre volte dell’importante premio canadese Governor’s General Award, del Marian Engel Award conferitole dalla Writers’ Trust of Canada nel 1996 e del Rogers Writers’ Trust Fiction Prize del 2004, per la raccolta di racconti “In Fuga”. Nel 2013 è stata insignita del premio Nobel per la letteratura come “maestra del racconto breve contemporaneo”, e ha annunciato il suo ritiro dalla scrittura. La prima raccolta di racconti di Alice Munro, “La danza delle ombre felici” uscì nel 1968 e ottenne subito un gran favore di critica, che in quello stesso anno le valse il Governor General’s Award. A questo successo seguì quello di “Lives of Girls and Women” (1971), una raccolta di storie interconnesse tra loro, che fu pubblicata come romanzo. Nel 1978, con la raccolta di novelle “Chi ti credi di essere?” Munro vinse il Governor General’s Literary Award per la seconda volta. Ha pubblicato altre quindici raccolte di racconti, di cui molti sono spesso pubblicati su riviste quali The New Yorker, The Atlantic Monthly, Grand Street, Mademoiselle e The Paris Review.

(ITALPRESS).

– Foto: Ipa Agency –