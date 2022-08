Morta per un incendio in casa, 76enne era disabile

Una donna di 76 anni, con problemi di disabilità fisica, è morta nella sua casa a Bianco, nella Locride, a causa di un incendio che si è sviluppato per cause accidentali nell’abitazione. Il cadavere della donna è stato trovato in cucina, da dove, secondo i primi accertamenti, si sono sviluppate le fiamme. La persona che viveva con la vittima e che l’assisteva non ha potuto soccorrerla a causa della rapidità con cui si é propagato l’incendio. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Bianco.