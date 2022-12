Morte Benedetto XVI, le parole di Macron e Sunak

“Il mio pensiero va ai cattolici in Francia e nel mondo, addolorati per la morte di Sua Santità Benedetto XVI. Ha lavorato con animo e intelligenza per un mondo più fraterno”. Lo scrive su twitter il presidente francese, Emmanuel Macron.

Il premier britannico Rishi Sunak commenta così la scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI. “Sono addolorato nell’apprendere della morte del Papa emerito Benedetto XVI. Era un grande teologo la cui visita nel Regno Unito nel 2010 è stata un momento storico sia per i cattolici che per i non cattolici nel nostro Paese”, scrive su Twitter. “I miei pensieri sono con i cattolici del Regno Unito e di tutto il mondo oggi”.