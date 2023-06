La Bbc ha dato conto quasi in tempo reale del decesso di Berlusconi. “Silvio Berlusconi, l’ex primo ministro italiano che si è ripreso da scandali sessuali e accuse di corruzione, muore a 86 anni” dice l’emittente britannica “È morto all’ospedale San Raffaele di Milano, riportano i media italiani. Spumeggiante magnate dei media miliardario, Berlusconi è entrato in carica per la prima volta nel 1994 e ha guidato quattro governi fino al 2011.