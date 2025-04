Morte del Papa, lutto nazionale di 3 o 5 giorni

I funerali di Papa Francesco si terranno sabato 26 aprile alle ore 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro. La liturgia sarà presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re. Lo comunica l’Ufficio delle celebrazioni liturgiche. Il Governo valuta di proclamare fra i 3 e i 5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, i cui funerali si celebreranno sabato. Lo confermano fonti dell’esecutivo. La decisione sarà deliberata dal consiglio dei ministri convocato alle 11. Il consiglio dei ministri, inoltre, affiderà al capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, il coordinamento delle attività e di tutte le strutture impegnate per garantire l’ordinato afflusso dei fedeli in arrivo a Roma dopo la morte del Pontefice, così come avvenne nel 2005 in occasione dei funerali di Papa Giovanni Paolo II. In quel caso furono proclamati 3 giorni di lutto nazionale.