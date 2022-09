Morte di Elisabetta, Carlo III e Camilla lasciano il castello di Balmoral. Stasera il primo discorso del nuovo re

Gb, re Carlo III e la consorte Camilla lasciano castello di Balmoral Per Londra, dove re pronuncerà primo discorso dopo morte Elisabetta Roma, 9 set. (askanews) – Re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno lasciato il castello di Balmoral, in Scozia, per recarsi a Londra, da dove stasera il nuovo sovrano pronuncerà il suo primo discorso alla nazione, all’indomani della morte della madre 96enne, la regina Elisabetta II. Lo riferisce la Bbc, che ha pubblicato la prima immagine di Carlo dopo il lutto, a bordo di un’auto scura.