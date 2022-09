Morte di Elisabetta, i leader di Russia, Bielorussia e Myanmar non invitati al funerale

Le autorità britanniche non hanno invitato i leader di Russia, Bielorussia e Myanmar alla cerimonia funebre per la regina Elisabetta che si terrà lunedì 19. Lo riferiscono fonti di Whitehall, spiegando che l’Iran sarà invece presente a livello di ambasciatore. Sono circa 500 i rappresentanti di tutti gli Stati del mondo invitati a partecipare ai funerali. Nella maggior parte dei casi è stato invitato il capo di Stato più un opite. E’ come organizzare “centinaia di visite di stato” nel giro di pochi giorni, ha detto una fonte di Whitehall.