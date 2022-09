Morte di Elisabetta, William diventa l’erede: sarà principe di Galles

Le bubbole da rotocalco sulle ricorrenti quanto fantomatiche ipotesi di scavalcamento di suo padre Carlo sul trono si sono infrante contro il muro della realta’, come era fatale fosse; e di quelle costituzionali, tanto care a Elisabetta II piu’ che a ogni altro. Ma per il principe William, 40 anni compiuti il 21 giugno, la morte della nonna-regina significa comunque un cambiamento di ruolo importante in seno alla monarchia britannica: da ieri e’ formalmente il delfino di casa Windsor, primo nella linea di successione alla corona dietro Carlo, nuovo re 73enne con il nome di Carlo III. Al titolo di duca e duchessa di Cambridge, lui e la consorte Catherine (il diminutivo Kate e’ in archivio da tempo nei comunicati ufficiali, per ragioni di rispetto) si sono gia’ visti aggiungere quelli di duca e duchessa di Cornovaglia: appannaggio finora riservato a Camilla, elevata intanto a regina consorte. Mentre spettera’ a re Carlo decidere se nominarlo pure principe di Galles (prince of Wales): titolo che a lui venne assegnato qualche anno dopo l’ascesa al trono della madre Elisabetta nel 1952, con successiva investitura solenne formale – tra le mura dello scenario coreografico e un po’ intimidente del maniero gallese di Caernarfon Castle – rinviata addirittura al 1969. Una volta raggiunta quella che allora era la maggiore eta’. Rinvio che per William, ampiamente maggiorenne, non sara’ necessario, notano i tabloid, convinti che nel suo caso la ‘promozione’ non solo arrivera’, ma arrivera’ presto. Viste la sintonia e l’armonia apparente nella divisione dei compiti manifestate con il genitore in questi ultimi mesi di co-reggenza di fatto, al fianco di una regina Elisabetta che andava perdendo le forze, su tutti i dossier recenti piu’ spinosi della dinastia: dalla gestione delle relazioni con il ribelle Harry e sua moglie Meghan (di cui non a caso padre e fratello sono stati ripetutamente bersaglio); fino alle pressioni per escludere per ragioni minime di opportunita’ da ogni ruolo di rappresentanza reale il principe Andrea, terzogenito prediletto della matriarca di casa Windsor irrimediabilmente travolto dal coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein. Un asse che ora, con king Charles proclamato sul trono, potrebbe consolidarsi ulteriormente. Assicurando a un sovrano dalla sensibilita’ moderna su temi di cui e’ stato pioniere come le emergenze ambientali o il cambiamento climatico – ma giunto comunque ultrasettantenne all’appuntamento con la corona – quel sostegno e quella ventata di gioventu’ di cui ha assolutamente bisogno per affrontare una transizione delicata nel cammino della monarchia dopo 70 anni vissuti all’ombra di un’icona quale Elisabetta II. E per avere al fianco il simbolo di una nuova generazione nel progetto di svecchiamento e snellimento istituzionale della corte cui – per necessita’ o per convinzione – padre e figlio sono accreditati entrambi di ambire.