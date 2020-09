Morte di Maria Paola, don Patriciello: Qui lo Stato non c’è, la gente per bene fugge,  tra poco andrò via anch’io

“Qui al Parco Verde sarà sempre peggio. D’altronde lo Stato ha deciso a tavolino che questo debba rimanere un ghetto. Quello che accade ne è solo la diretta conseguenza. È inutile, qui non c’è futuro”. È un fiume di parole don Maurizio Patriciello, prete simbolo nella battaglia contro la Terra dei Fuochi, la rabbia contenuta a stento sul sagrato della parrocchia di San Paolo apostolo di Caivano che guida dal 1990. Il suo è uno sfogo incontenibile. Don Patriciello dice di sentirsi solo e pur precisando che non si tratta di una resa ma di un normale avvicendamento annuncia che tra poco anche lui lascerà Caivano e il Parco Verde. ‘Qui le istituzioni non ci sono. La gente perbene se ne va e le loro case vengono occupate dai malavitosi’ Don Maurizio è reduce dalla visita alla famiglia di Maria Paola e Michele Gaglione, 18 anni appena compiuti lei (e non venti come si era appreso in un primo momento) e trenta lui. Sono loro i protagonisti di quest’ultima orribile storia – insieme con il fidanzato di Maria Paola, il trans Ciro, 22 anni – che ha per protagonista il Parco Verde di Caivano. Li ha battezzati entrambi, li ha visti crescere. Nella messa delle 10 ha ricordato i due fratelli con una preghiera. “Non c’è da meravigliarsi – spiega – qui le istituzioni non ci sono. La gente perbene se ne va e le loro case vengono occupate dai malavitosi. Ma nessuno interviene. Nonostante sia stata dichiarata la più grande piazza di spaccio d’ Europa, il Parco Verde continua ad essere il regno degli spacciatori. Solo qui tutti vanno in moto senza casco. Per non parlare della mamma della piccola Fortuna Loffredo (la bimba al centro di un caso di abusi) che è riuscita a rifarsi una vita andando in Emilia Romagna senza che le istituzioni le abbiano dato un centesimo. È stata aiutata da noi e da nessun altro”. Don Patriciello dice di sentirsi solo e pur precisando che non si tratta di una resa ma di un normale avvicendamento annuncia che tra poco anche lui lascerà Caivano e il Parco Verde. “Anche Papa Francesco si è occupato di Caivano – ricorda – ma una volta spenti i riflettori il quartiere è stato abbandonato a se stesso. Tra un po’ andrò via, sto qui da 30 anni, e auguro il meglio a chi verrà dopo di me. Ma senza lo Stato chiunque verrà non potrà andare oltre la celebrazione di funerali e matrimoni. Qui non c’è futuro, abbiamo perso tutti”.Quanto alle modalità della morte della ragazza, don Patriciello afferma, facendo sua la versione diffusa dalla famiglia di Maria Paola e Michele Gaglione, che “Michele era uscito per convincere la sorella Maria Paola a rientrare a casa ma non l’ha speronata, è stato un incidente”.