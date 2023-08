Morte di Prigozhin, Parigi e Washington non credono all’incidente aereo: Ragionevoli dubbi

Ci sono “ragionevoli dubbi” sulle “condizioni” dell’incidente aereo in cui e’ morto il leader del gruppo paramilitare Wagner, Evgeny Prigozhin. Lo ha detto il portavoce del governo francese, Olivier Ve’ran, in un’intervista. Mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato ieri che “poche cose succedono in Russia senza che Putin vi abbia a che fare”, Ve’ran, interrogato dalla televisione pubblica France 2, ha aggiunto: “c’e’ in linea di principio una verita’ che puo’ essere stabilita”. “Non conosciamo ancora le condizioni in cui e’ avvenuto l’incidente. Possiamo avere ragionevoli dubbi”, ha detto il portavoce del governo, senza menzionare esplicitamente il marchio del Cremlino sull’incidente in cui sarebbero morti Prigozhin, il suo vice e altri otto passeggeri a nord-ovest di Mosca. Per Ve’ran, Prigozhin e’ soprattutto “l’uomo delle vili opere di Putin. Cio’ che ha commesso e’ inseparabile dalla politica di Putin, che gli aveva affidato la responsabilita’ di portare a termine questi abusi a capo del gruppo Wagner “. “Prigojine lascia dietro di se’ fosse comuni. Lascia dietro di se’ un disastro in gran parte del globo, penso all’Africa, all’Ucraina, alla stessa Russia”, ha insistito.