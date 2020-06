Bruxelles, 2 giu. (Adnkronos) – L’Unione europea è “scioccata e sconvolta” per quanto accaduto all’afroamericano George Floyd, morto durante un fermo di polizia a Minneapolis. Lo ha dichiarato l’Alto Rappresentante dell’Ue per gli Affari Esteri, Josep Borrell, definendo l’episodio “un abuso di potere” della polizia e mettendo in guardia da un ulteriore uso eccessivo della forza contro i manifestanti.