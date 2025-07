Morte Jota, il cordoglio del calcio internazionale

Roma, 3 lug. (askanews) – Cordoglio nel mondo del calcio per la morte dell’attaccante del Liverpool Diogo Jota. La Federazione portoghese è stata tra le prime a ricordare il calciatore scomparso: “La Federcalcio portoghese e l’intera comunità calcistica portoghese sono profondamente sconvolte dalla morte di Diogo Jota e di suo fratello André Silva, avvenuta questa mattina in Spagna”. Diogo Jota aveva iniziato nel suo Portogallo col Paços Ferreira, poi Atletico Madrid e Porto (in prestito) prima del calcio inglese. Uomo decisivo nella risalita in Premier del Wolverhampton dalla Championship nel 2018, poi il Liverpool: parte come riserva, guadagna spazio, gioca e segna. Vince cinque trofei, tra cui l’ultima Premier League. Ricordo anche da Cristiano Ronaldo: “Eravamo insieme in nazionale, ti eri appena sposato. Alla tua famiglia, a tua moglie e ai tuoi figli mando i miei pensieri e auguro a loro tutta la forza del mondo. So che sarai sempre con loro. Riposate in pace, Diogo e André, ci mancherete tutti” ha scritto. Anche l’Atalanta è in lutto per la morte di Diogo Jota in un incidente stradale. L’attaccante del Liverpool fu grande protagonista da avversario a Bergamo nel girone di Champions League il 3 novembre 2020, segnando una tripletta nel 5-0 della squadra allora allenata da Jurgen Klopp. Il portoghese segnò i due gol inglesi nel primo tempo e l’ultimo nel secondo dopo quelli di Salah e Mané. “Atalanta BC esprime il proprio profondo cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Diogo Jota e del fratello André Silva. Il Club si stringe con solidarietà e rispetto alle famiglie colpite, al Liverpool FC e al Penafiel FC”, si legge nel tweet del profilo ufficiale del club bergamasco su X. Il Liverpool si dice “devastato” sui social. Il Primo Ministro portoghese Luis Montenegro: “La notizia della morte di Diogo Jota, atleta che ha onorato il nome del Portogallo, e di suo fratello è inaspettata e tragica. Porgo le mie più sincere condoglianze alla famiglia. È un giorno triste per il calcio e per lo sport nazionale e internazionale”. Verrà infine osservato un minuto di silenzio in occasione di tutte le partite di oggi e di domani di UEFA Women’s EURO 2025 in memoria del nazionale portoghese e attaccante del Liverpool Diogo Jota e di suo fratello André Silva, tragicamente scomparsi in un incidente stradale