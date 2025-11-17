Morte insieme in Germania le sorelle Alice e Ellen Kessler. Avevano 89 anni

Le gemelle Alice ed Ellen Kessler sono scomparse all’età di 89 anni. Le artiste – celebri per il loro lavoro tra musica, danza, televisione e spettacolo – sono morte a Gruenwald, alle porte di Monaco di Baviera. Sul posto sarebbe intervenuta la polizia, che però non ha diffuso ulteriori informazioni, secondo quanto riportato dalla stampa tedesca.

Nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia, le due sorelle raggiunsero grande popolarità anche in Italia, dove divennero un’icona del varietà televisivo e si guadagnarono il soprannome di “gambe della nazione”. Sempre legatissime, avevano espresso la volontà di essere tumulate insieme, in un’unica urna, accanto alla madre Elsa e al loro cane Yello. “È quello che abbiamo previsto nel nostro testamento”, aveva raccontato Ellen in un’intervista concessa a “Bild” nell’aprile 2024.