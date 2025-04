Morte Papa Francesco, Confcooperative: Difensore dei poveri e della pace

“Il magistero di Papa Francesco rimarrà per sempre scolpito nei nostri cuori. Per le due udienze nelle quali ha ricevuto 15.000 nostri cooperatori. Per la sua vicinanza alla cooperazione. Per le parole che ci ha consegnato e su cui abbiamo costruito il nostro impegno nella quotidiana azione a favore del bene comune. Con lui si spegne l’unica voce costruttrice di pace. Difensore, tra gli altri, dei poveri. È stata continua la sua denuncia a favore delle persone più fragili e del dilagare delle diseguaglianze. La nostra speranza ora è che questa azione evangelica possa proseguire nel prossimo pontificato. Oggi la comunità di Confcooperative prega per Papa Francesco, come lui ci ha sempre chiesto”. Così Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative commenta la morte del Papa.