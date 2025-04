Morte Papa Francesco, il parroco di Gaza: Ci ha amato tanto

Nella parrocchia di Gaza tutti sono riuniti in preghiera per Papa Francesco. E’ stato esposto un suo ritratto nella chiesa. Da stamane è in corso una preghiera spontanea che alle 17 vedrà un momento con tutta la comunità. “Lo ringraziamo e preghiamo per lui che ha tanto amato la nostra chiesa di Gaza e ha lavorato tanto per la giustizia e la pace”, dice il parroco, l’argentino padre Gabriel Romanelli che in questi anni di conflitto ha avuto un rapporto telefonico quotidiano con il Pontefice che non si è completamente interrotto neanche nei giorni del ricovero.