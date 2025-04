Morte Papa Francesco, il ricordo degli infermieri di Napoli

“Gli infermieri mi hanno salvato la vita”. “È davvero insostituibile il ruolo degli infermieri nell’assistenza al malato. Al pari di nessun altro, l’infermiere ha una relazione diretta e continua con i pazienti, se ne prende cura quotidianamente, ascolta le loro necessità ed entra in contatto con il loro stesso corpo, che accudisce”. Sono le parole che Papa Francesco pronunciò nella Sala Nervi della Città del Vaticano nell’ultimo incontro riservato con gli infermieri italiani. Le ha ricordate oggi Teresa Rea, Presidente dell’Opi Napoli appena appresa la notizia della scomparsa del Santo Padre Bergoglio. “Parole che risuonano ancora forti nella mente e nei cuori di noi infermieri e che rendono a noi ancora più straziante e dolorosa la perdita di una cosi alta spiritualità. Molti dei suoi messaggi – ricorda la prof Teresa Rea – dal clima ai migranti, fino ai vaccini, sono entrati nella storia. Cosi come il contrasto agli orrori delle guerre. Ma il suo pontificato è stato segnato anche dalla particolare vicinanza agli ultimi. E per questo lo ha reso a noi più caro. Soprattutto quando, nel rivolgerci una speciale attenzione agli infermi ci esortò: «Non dimenticatevi della medicina delle carezze e prendetevi cura di uomini, donne, bambini e anziani in ogni fase della loro vita”. Parole dense di umana pietas che abbiamo fatto nostre e che ci impegnano moralmente ogni giorno”.