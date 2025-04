Morte Papa Francesco, Lorito: Dolore e commozione nella comunità federiciana

“La perdita del Santo Padre suscita dolore e commozione nell’intera comunità federiciana. E’ ancora vivo il ricordo delle sue parole in occasione di una recente udienza concessa ad una delegazione della Scuola di Medicina e Chirurgia del nostro Ateneo, quando il Pontefice volle esprimere tutto il suo apprezzamento per la nostra Università, per la sua storia e per la sua attività di faro della cultura e della formazione, ma soprattutto Egli volle sottolineare il valore della nostra politica di inclusione e di cura della persone”. Così il rettore della Federico II, Matteo Lorito. “L’incontro con Papa Francesco è stato illuminante e ci ha fornito un impulso straordinario nel continuare la nostra opera di sostegno allo sviluppo di una società più equa e solidale. Ricordo con immenso piacere la sua reazione quando, tra le tante iniziative e attività, gli ho presentato la dimensione economica della nostra popolazione studentesca esente dal pagamento delle tasse universitarie. Mi prese le mani, e guardandomi negli occhi mi disse: ‘ti prego Rettore continuate così, fate ancora di più, fate vivere ai giovani la bellezza del sapere e, mi raccomando, della sua condivisione tra le persone'”.