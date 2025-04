Morte Papa Francesco, Mcl: Ricorderemo i suoi insegnamenti di amore universale

“Come lo stesso Papa Francesco si era pronunciato in occasione della scomparsa del Papa emerito, anche io oggi desidero ringraziare Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo. Del Suo Pontificato ricorderemo la vocazione all’umiltà, all’accoglienza fraterna, all’ascolto e i ripetuti insegnamenti di amore universale e di esortazione a tenere mente e cuore aperti ai lavoratori, soprattutto se poveri e indifesi. Riconoscendo in Sua Santità il coraggio di aver dato una voce a chi non l’aveva, in rappresentanza del Movimento Cristiano Lavoratori, guardo oggi con profonda gratitudine alle tappe principali del Suo percorso di guida della Chiesa cattolica universale ed esprimo il mio profondo cordoglio ai fedeli di tutto il mondo, con animo rinnovato di speranza per la Sua salita al Cielo e l’incontro con il Padre”, sono le parole di Alfonso Luzzi, Presidente di Movimento Cristiano Lavoratori.